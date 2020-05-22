Якутск, , 10:31 — REGNUM В Якутии с началом ледохода и половодья погибли 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе спасения республики.

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«На 19 мая на воде погибли 13 человек, восемь — спасены работниками Службы спасения», — пояснили специалисты.

Один из последних трагических случаев произошёл несколько дней назад в Нерюнгринском районе на переправе через реку Тимптон, где перевернулась резиновая лодка с тремя охотниками. Один смог выбраться на берег, тело второго нашли внизу по течению, третьего ищут до сих пор. Все трое были без спасательных жилетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве организовали доследственную проверку по факту происшествия на реке Алаш в Бай-Тайгинском районе, в результате которого погибли люди.