Житомир, Украина, , 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, трагедия разыгралась на берегу пруда возле села Новоселица. У пруда расположилась на отдых компания из восьми рыбаков и арендатора пруда — гражданина 1962 года рождения.

Он отметил, что после распития спиртных напитков шесть человек легли спать в сарае на берегу пруда, а два человека продолжили выпивать вместе с арендатором.

«Около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ», — сообщил Геращенко.

Спастись удалось одному рыбаку, который услышал выстрелы и успел убежать в лес. Позже он пришёл в ближайшее село и вызвал полицию.

«Подозреваемый в убийстве семи человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято», — добавил чиновник.

По его словам, подозреваемый пройдёт психиатрическую экспертизу, которая оценит степень его вменяемости.

«Думаю, что суд не будет иметь другого решения, как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых», — подытожил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый в убийстве бывший главарь одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко заявил, что в делах об убийстве он в данный момент проходит в качестве потерпевшего и свидетеля.

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