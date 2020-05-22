Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, трагедия разыгралась на берегу пруда возле села Новоселица. У пруда расположилась на отдых компания из восьми рыбаков и арендатора пруда — гражданина 1962 года рождения.
Он отметил, что после распития спиртных напитков шесть человек легли спать в сарае на берегу пруда, а два человека продолжили выпивать вместе с арендатором.
Спастись удалось одному рыбаку, который услышал выстрелы и успел убежать в лес. Позже он пришёл в ближайшее село и вызвал полицию.
По его словам, подозреваемый пройдёт психиатрическую экспертизу, которая оценит степень его вменяемости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый в убийстве бывший главарь одесского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко заявил, что в делах об убийстве он в данный момент проходит в качестве потерпевшего и свидетеля.
Читайте также: Радикал Стерненко рассказал о своём статусе в деле об убийстве
Читайте развитие сюжета: Семь убитых на Украине рыбаков оказались боевиками Нацгвардии — журналист