Тюмень, , 09:19 — REGNUM В Тюмени пожилую женщину насмерть сбила бетономешалка возле торгового центра. на ул. Мельникайте, 116. Это уже третья гибель пешехода с начала недели, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Предварительно установлено, что женщина днём 21 мая обходила бетономешалку спереди, попав в «мёртвую» зону поля зрения водителя.

Отмечается, что это уже третья гибель пешехода с начала недели. Так, ночью 18 мая в районе Червишевского тракта легковой автомобиль переехал женщину. Водитель скрылся с места ДТП. А 20 мая пенсионерку на ул. Мира насмерть сбил 80-летний водитель на «Фольксвагене».