Барнаул, , 09:06 — REGNUM За последние сутки обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае значительно ухудшилась. Как сообщает сегодня, 22 мая, оперативный штаб региона, выявили 74 новых носителя SARS-CoV-2. Также в регионе произошла ещё одна смерть пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавируса в регионе составляет уже 10 человек, а общее число положительных тестов достигло 1185.

Судя потому, что из 74 новых случаев заболевания — 61 установлен в Барнауле, речь идёт о вспышке коронавируса в краевой больнице скорой помощи и общежитии медицинского университета. Также накануне ряд алтайских СМИ опубликовал информацию о том, что положительный тест на коронавирус подтвердился у сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен».

"Из общего числа заболевших 99 случаев — завозные, в том числе 2 — из-за рубежа. 845 случаев — по контакту с заболевшими, 160 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 254 — у заболевших ОРВИ, в 771 случае — бессимптомное течение. Тяжелых больных — 30, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 13», — сказано в официальном сообщении оперативного штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая прибыла домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на то что у женщины имелись признаки простудного заболевания, её не взяли на учёт как прибывшую из-за рубежа и не сделали тесты. Её муж, считая себя здоровым, более недели ходил на работу. Вспышки коронавируса произошли и в других территориях Алтайского края.

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