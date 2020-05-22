Кировград, Свердловская область, , 08:49 — REGNUM В Кировграде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в нападении с ножом на бывшего сожителя (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На данный момент решается вопрос о предъявлении подозреваемой гражданке обвинения.

По версии следствия, подозреваемая 29-летняя гражданка в марте 2020 года нанесла травму брови осколком зеркала своему сожителю. После этого мужчина расстался с обидчицей и стал проживать отдельно. Вскоре у него появилась новая подруга. Подозреваемая, узнав об этом, «вломилась в квартиру» своего бывшего сожителя и нанесла ему несколько ударов ножом, причинив лёгкий вред здоровью.