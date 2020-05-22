Красноярск, , 08:49 — REGNUM В Красноярском крае на утро 22 мая зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 213 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в восьми районах: Богучанском, Дзержинском, Енисейском, Кежемском, Курагинском, Нижнеингашском, Тасеевском и Эвенкийском.

Три пожара локализованы, населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 20 лесных пожаров в 13 районах на площади 108 га. В тушении принимали участие 292 человека, использовалось 36 единиц техники. Доставку сил и средств к местам возгораний, авиапатрулирование осуществляли 24 воздушных судна.

Предварительная причина большинства пожаров — неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях Красноярского края с 28 апреля действует особый противопожарный режим.

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