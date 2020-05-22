Кемерово, , 08:34 — REGNUM На большей части территории Кузбасса сегодня, 22 мая, ожидается высокая пожароопасность, сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Жителям необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, своевременно очищать от мусора, сухой растительности территорию, прилегающую к домам и постройкам, скашивать траву, после чего весь мусор и сухостой собирать в мешки и вывозить на установленные для этого места», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня на территории региона действует особый противопожарный режим.