Благовещенск, , 09:12 — REGNUM В Тынде Амурской области в отношении дознавателя местного отделения полиции возбуждено уголовное дело по подозрению в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по Амурской области.

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Следствие полагает, что 20 мая 2020 года дознаватель получил от местного жителя взятку в размере 170 тыс. рублей, как часть более крупного вознаграждения в размере 470 тыс.

Следствие полагает, что взятка была передана полицейскому за то, чтобы он, используя своё служебное положение, повлиял на ход судебного заседания, где рассматривается дело в отношении взяткодателя.

Полицейский задержан и помещен в следственный изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке передано в суд дело о многомиллионных махинациях в Кроноцком биосферном заповеднике.