Пермь, , 08:01 — REGNUM В Перми задержан 56-летнйи местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве пожилых родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в начале мая 2020 года мужчина, используя различные предметы, избил 82-летнего отца 87-летнюю мать. Женщина скончалась на месте, а пожилой мужчина в больнице.

Известно, что обвиняемый в убийстве пермяк состоит на психиатрическом учете и не однократно проходил лечение в спецстационаре.

В настоящее время в отношении задержанного мужчина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.