Крит, Греция, , 07:54 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали 22 мая землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Греции, вблизи острова Крит. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился в 58 километрах к юго-востоку от города Иерапетра. Глубина залегания очага подземных толчков составляла 10 километров. Данных о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2.

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