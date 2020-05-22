Иркутск, , 07:31 — REGNUM В Иркутской области продолжают борьбу с лесными пожарами. Как сообщает официальный сайт региона, на утро 22 мая было ликвидировано четыре природных очага общей площадью 10,9 га, из которых 7,9 га — покрытые лесом. Все пожары произошли по вине местного населения.

В действующем состоянии на утро 22 мая перешло два природных пожара площадью 74 га: ранее зарегистрированный в Тайшетском районе и вновь обнаруженный в Нижнеудинском. Оба возникли от гроз.

«В тушении всех пожаров 21 мая было задействовано 72 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 36 работников лесной охраны, пять мобилизованных граждан и 15 единицы наземной техники», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Иркутской области было ликвидировано шесть природных пожаров общей площадью 101 га, из которых 45 га покрыты лесом.

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