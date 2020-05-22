Балашиха, Московская область, , 06:55 — REGNUM В деревне Федурново Балашихинского района Московской области на частном участке был обнаружен неразорвавшийся реактивный снаряд от легендарной «Катюши» времён Великой Отечественной войны. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

Опасная находка была обнаружена хозяином частного участка, начавшего копать землю для устройства бассейна.

Для обезвреживания снаряда привлекался пиротехнический расчёт Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ. Сапёрами было установлено, что находка является реактивным снарядом М-20 к реактивной установке БМ-13 «Катюша», который находился в рабочем состоянии.

Сохранившийся с военных времён боеприпас был обезврежен и вывезен на полигон для уничтожения.