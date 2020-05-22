Чита, , 06:45 — REGNUM В Забайкалье умерли ещё три человека с диагнозом COVID-19, сообщает сегодня, 22 мая, оперативный штаб региона. Всего в регионе произошло уже 10 подобных смертей.

«Заболевание коронавирусной инфекцией у пациентов протекало в тяжелой форме и было отягощено различными заболеваниями — онкологией и сахарным диабетом. Все скончавшиеся были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — сказано в официальном сообщении.

Общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 727. Также известно о 341 излечившимся от коронавируса. Вместе с тем, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое — на ИВЛ, ещё 22 — на кислородной поддержке.

Как уже сообщалоИА REGNUM, на утро 21 мая в Забайкальском крае было зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая SARS-CoV-2, носителями вируса стали 103 ребёнка.

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