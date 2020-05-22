Усть-Илимск, Иркутская область, , 06:37 — REGNUM Короткое замыкание стало причиной серьезного пожара в девятиэтажном доме, расположенном на проспекте Дружбы Народов в городе Усть-Илимске (Иркутская область). Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, ЧП произошло утром, 22 мая: горели электрощиты и электрокабель на 7, 8 и 9 этажах, в подъезде наблюдалось сильное задымление.

«Жильцы верхних этажей, где из-за горевшей проводки стоял плотный дым, оказались изолированными от выхода, так как в доме коридорного типа проход к самым дальним квартирам на трёх верхних этажах был заблокированным железными дверями, и они оказались в тупике», — пояснил заместитель начальника службы пожаротушения города Усть-Илимска майор внутренней службы Борис Вагин.

По его словам, спасателям пришлось вскрывать двери и будить и выводить жильцов с помощью спасательных устройств. Всего таким образом было спасено 25 человек. Огнём были повреждены сгораемые элементы электрооборудования в щитах на трёх этажах, закопчены стены и потолочное перекрытие коридоров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начала 2020 года в Иркутской области произошло 3257 пожаров, спасено более 500 человек.