Хабаровск, , 06:30 — REGNUM В аварийном хабаровском бараке кирпичная печь упала со второго этажа на первый сквозь гнилой пол.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, квартира на первом этаже пустовала, поэтому человеческих жертв удалось избежать.

Дом построен в 1952 году, он фактически расползается на глазах. Износ по данным на 2012 год составил более 70%.

Жильцы барака неоднократно обращались к властям с просьбой о расселении трущобы, но так ничего и не добились.

По словам жильцов, все печи в доме в трещинах, поэтому в любой момент может рухнуть ещё одна — на головы жильцам. Люди боятся за свои жизни, жизни своих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года жильцы аварийных бараков Хабаровска вышли на митинг протеста. Целые районы столицы края построены ещё в послевоенные годы, они рушатся на глазах, но власти, по мнению людей, ничего не предпринимают для исправления ситуации.