Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 в американском штате Невада, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 52 километрах к северо-западу от города Тонопа. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10,2 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло на территории турецкой провинции Мугла. Эпицентр сейсмособытия располагался у курортного города Мармарис на глубине 166,5 километров.

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