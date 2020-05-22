п. Приамурский, , 04:18 — REGNUM Под завалами сгоревшего и обрушившегося после взрыва газового баллона дома в посёлке Приамурский Еврейской автономной области обнаружен погибший мужчина. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Погибший, предположительно, является собственником дома, проживавшим в Хабаровске.

Напомним, сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени. Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что дом разрушен, начался пожар.

В 10:16 при ликвидации возгорания и разборе конструкций спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон