п. Приамурский, , 02:56 — REGNUM В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени. Прибывшие расчёты поселкового пожарно-спасательного поста и пожарно-спасательной части № 4 обнаружили, что дом разрушен.

В настоящее время силами семи человек и трёх единиц техники проводится локализация пожара и разбор завалов. Как сообщается, под завалами может находиться человек — собственник дома.