Триполи, , 02:11 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, сбила за последние сутки в Ливии уже второй турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 22 мая передает телеканал Al Arabiya.

Как и в первом случае беспилотник был обнаружен к югу от ливийской столицы Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Ливии военнослужащие ЛНА сбили в районе города Тархуна к югу от Триполи турецкий БПЛА, который по информации армии Хафтара принадлежал силам Правительства национального согласия (ПНС).

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