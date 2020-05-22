Триполи, , 02:01 — REGNUM Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, сбили в Ливии турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА), 21 мая сообщает портал Afrigate News со ссылкой на заявление ЛНА.

По информации ЛНА, данный беспилотник Турция предоставила силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Его сбили при подлете к позициям военных в районе города Тархуна в 80 км к югу от Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЛНА представила свидетельства того, что Турция напрямую вмешивается в гражданскую войну в Ливии на стороне ПНС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ливии ЛНА представила доказательства турецкой агрессии

Читайте развитие сюжета: В Ливии заявили о втором сбитом турецком беспилотнике — СМИ