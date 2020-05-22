Дейр-эз-Зор, Сирия, , 01:20 — REGNUM Взрыв бомбы на рынке в Эль-Бусейре в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор стал причиной гибели и ранения мирных жителей, 21 мая сообщает агентство SANA, ссылаясь на данные полиции.

Количество жертв и пострадавших в настоящее время уточняется.

По информации правоохранительных органов, взрывное устройство было установлено на одном из мотоциклов на рыночной площади. Полиция считает, что к теракту причастна группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Сирии за сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

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