Салехард, , 00:11 — REGNUM На Ямале бушует масштабный лесной пожар, охвативший 62 гектара. Об этом сообщили «Ноябрьску 24» в региональной Авиалесоохране.

Недавняя гроза, нарушившая электроснабжение в Салехарде, стала причиной возгорания лесного фонда в Красноселькупском районе. Пожарные ликвидировали уже несколько очагов возгорания, два локализовали.

На 21 мая отмечен очаг в районе села Толька. На его ликвидации работали 14 специалистов «Ямалспаса». Однако они запросили уже дополнительные противопожарные силы.

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