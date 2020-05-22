Казань, , 00:00 — REGNUM Энергоснабжение после пожара на трансформаторной подстанции восстановили специалисты в Елабужском районе Татарии. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Восстановление энергоснабжения на Прикамской трансформаторной подстанции произошло в 21:35 мск. В результате ЧП никто не пострадал. Согласно уточнённой информации, в результате аварии энергоснабжения были лишены девять населённых пунктов.

Прокурор Татарии Илдус Нафиков дал поручение организовать проверку в связи с ЧП. В настоящее время на место происшествия выехали городской прокурор Рустем Шарафутдинов и сотрудники надзорного ведомства, которые совместно с Ростехнадзором и МЧС установят причины аварии. Также будут оценены действия сотрудников предприятия в режиме ЧС и выявлены ответственные за данное происшествия лица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на трансформаторной подстанции в Татарии, в результате которого без энергоснабжения остались 17 населённых пунктов.

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