Москва, , 23:46 — REGNUM Разгерметизация 40-литрового баллона с хлором произошла рядом с Центральным научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве. Об этом 21 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Разгерметизация 40-литрового баллона с хлором произошла в десяти метрах от НИИ имени Приорова. По предварительным данным, хлор был подготовлен для проведения мероприятий по обеззараживанию воды.

В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация из здания не проводилась. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Территория возле здания НИИ оцеплена.

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