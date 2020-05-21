Балаково, Саратовская область, , 21:04 — REGNUM Нефтеналивной танкер «Александр Шемагин» столкнулся с причалом в Саратовской области. Информация об этом 21 мая была опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Саратов Онлайн».

ЧП произошло в городе Балаково при швартовке судна к причалу на судоходном канале в районе набережной улицы Титова. Нефтеналивной танкер дважды ударился о причальную стенку.

По предварительной информации, у танкера произошёл отказ подруливающего носового двигателя, вахтенному не удалось предотвратить столкновение. В результате ЧП никто не пострадал, судно получило незначительные механические повреждения, разлива топлива не произошло. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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