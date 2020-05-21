Елабуга, Татария, , 19:55 — REGNUM 17 населённых пунктов в Татарии остались без электроэнергии в результате пожара на трансформаторной подстанции в Татарии. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании на Прикамской трансформаторной подстанции в городе Елабуга поступила в региональное ведомство в 18:14 мск. На момент прибытия пожарных общая площадь горения составила около 20 кв. метров.

На данный момент пожар на подстанции ликвидирован, напряжение отключено. Под отключение попали 17 населённых пунктов с общим числом жителей около 34, 5 тысяч человек.

Пострадавших в результате происшествия нет. Ликвидацией аварии занимаются аварийно-ремонтные бригады АО «Сетевая компания».

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушении подачи электроэнергии на нескольких объектах из-за попадания грозовой молнии в городе Салехарде.

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