Владимир, , 18:18 — REGNUM Во Владимире няню из агентства домашнего персонала «Жизнь» оштрафовали за травму, которую годовалый ребёнок получил во время нахождения с ней. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Фрунзенского районного суда.

Родители заключили с агентством договор на подбор няни сроком на год. Девочка сломала руку, когда находилась вместе с няней, и родители потребовали возмещения морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Няня, которая является пенсионеркой, заявила, что после травмы ребёнка оставляла родителям пять тысяч рублей и извинялась, но семья отказывалась идти с ней на контакт. Предпринимательница, на которую работала няня, возражала против удовлетворения иска.

Суд пришел к решению взыскать с няни 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и госпошлину — 300 рублей.