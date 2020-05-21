Переславль-Залесский, Ярославская область, , 18:14 — REGNUM В Ярославской области заместитель главы городского округа Переславль-Залесский Жанна Петрова госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава округа Валерий Астраханцев.

Администрация Переславля

Петрова является замглавы по социальной политике. Ее госпитализировали в инфекционную больницу в Ярославле.

«По информации медиков она находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у меня. На больничном находится первый заместитель Сергей Груздев. Подтверждения от Роспотребнадзора о том, что у сотрудников администрации выявлен коронавирус, пока нет. В здании администрации проведена дезинфекция помещений. Близко контактировавшие с заболевшими сотрудники отправлены на самоизоляцию», — написал в социальных сетях Валерий Астраханцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне коронавирус был выявлен у сотрудников администрации Туношенского поселения Ярославского района.

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