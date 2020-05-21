Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 мая 2020, 18:14 — REGNUM В Ярославской области заместитель главы городского округа Переславль-Залесский Жанна Петрова госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава округа Валерий Астраханцев.
Петрова является замглавы по социальной политике. Ее госпитализировали в инфекционную больницу в Ярославле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне коронавирус был выявлен у сотрудников администрации Туношенского поселения Ярославского района.
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