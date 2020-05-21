Сидней, Австралия, , 17:56 — REGNUM Дорожная авария, в которой пострадали 11 пешеходов, произошла в городе Сиднее (Австралия) 21 мая, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошёл в 15:00 (время местное). В магазин Hijab House на юго-западе города врезался внедорожник Subaru.

Сначала машина врезалась на светофоре в стоящую перед ней, а затем уже в магазин.

Пострадали не менее 12 человек: водитель и прохожие. Людям на месте была оказана медицинская помощь. В полиции отметили, что это не теракт.

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