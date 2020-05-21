Ижевск, , 17:54 — REGNUM Завьяловский районный суд Удмуртии отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Необходимость продолжения рассмотрения уголовного дела в более поздний срок объясняется действующим на территории региона режимом повышенной готовности. Согласно ему, граждане старше 65 лет и лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим домашней самоизоляции. В эти категории граждан входит и Соловьев.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ходе расследования Соловьев частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Одной из причин являлось состояние здоровья бывшего чиновника. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

За время судебного процесса Соловьев неоднократно был госпитализирован. а адвокат говорил об ухудшении здоровья подзащитного.

На слушаниях в январе текущего года Соловьёв вдруг заявил о своей невиновности, хотя ранее частично признал вину.

20 марта срок домашнего ареста в отношении Соловьева был продлен до 20 июня текущего года.

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