Аргаяш, Челябинская область, , 17:47 — REGNUM В Челябинской области идёт служебная проверка после смерти женщины в камере отдела полиции Аргаяшского района. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Известно, что женщина была доставлена 20 мая. Вечером ей вызвали скорую помощь. Госпитализировать не стали, она почувствовала себя лучше. Утром ей стало хуже и она скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку проводит и Следственный комитет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В челябинском отделе полиции умерла алиментщица