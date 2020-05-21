Аргаяш, Челябинская область, , 17:35 — REGNUM В отделе полиции Аргаяшского района челябинской области скончалась задержанная женщина. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Её нашли мёртвой утром 21 мая в камере для административно-задержанных. По предварительным данным, причиной смерти могло стать заболевание сердца.

Известно, что женщина вела асоциальный образ жизни и в отдел была доставлена пьяной. По данным СМИ, её забрали из-за долгов по уплате алиментов. Органы СКР ведут проверку по факту её смерти.