Питерборо, , 17:06 — REGNUM В британском городе Питерборо произошло вооружённое нападение на одну из больниц, сообщает 21 мая местная газета Cambridge News.

Медучреждение оцеплено полицией.

По другой информации, вооруженное нападение произошло рядом с больницей.

Издание утверждает, что речь идет о «серьезном инциденте», однако подробной информации пока нет.

В районе инцидента видны и полицейские и медики. Дороги перекрыты, местным жителям рекомендовано не приближаться к этому району.

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