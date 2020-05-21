Питерборо, 21 мая 2020, 17:06 — REGNUM В британском городе Питерборо произошло вооружённое нападение на одну из больниц, сообщает 21 мая местная газета Cambridge News.
Медучреждение оцеплено полицией.
По другой информации, вооруженное нападение произошло рядом с больницей.
Издание утверждает, что речь идет о «серьезном инциденте», однако подробной информации пока нет.
В районе инцидента видны и полицейские и медики. Дороги перекрыты, местным жителям рекомендовано не приближаться к этому району.
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