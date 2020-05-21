Пенза, , 17:03 — REGNUM Сотрудники полиции в Пензе задержали мужчину, использовавшего форму инкассатора и латексную маску во время ограбления банкоматов. Установлена личность грабителя, им оказался 39-летний местный житель, который в начале апреля похитил из двух банкоматов в торговых центрах областной столицы более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Поиск подозреваемых полицейские проводили с помощью видеозаписей с камер наблюдения. Удалось обнаружить, как в дневное время к банкоматам подходил седой пожилой человек в форме инкассатора и при помощи специального ключа извлекал кассеты с деньгами и спокойно уходил. После этого злоумышленника установили и задержали, но его внешность не подходила под описание. В ходе проведенного обыска по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили латексную маску и форменную одежду инкассатора, а также специальное оборудование для открытия банкоматов. Похищенные средства были обнаружены в тайнике.

Задержанный ранее занимался техническим обслуживанием банкоматов и платежных терминалов, поэтому хорошо их знал. Маску он купил в интернет-магазине, сумку под кассеты банкомата сшил сам. На своем автомобиле похититель использовал подложные регистрационные знаки.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, устанавливается причастность обвиняемого к совершению подобных деяний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле трое граждан осуждены за кражи из банкоматов.

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