Казань, , 16:15 — REGNUM Следственные органы Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Татарии, депутата Казанской городской думы 53-летней Рушании Бильгильдеевой. Как сообщает пресс-служба республиканского следственного управления, женщина обвиняется в 133 эпизодах преступлений по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2016 годы Бильгильдеева, являясь директором и учредителем нескольких обществ с ограниченной ответственностью под предлогом заключения с гражданами от имени фирм договоров на приобретение земельных участков и услуг по подведению к ним инженерных коммуникаций похитила у 132 граждан деньги на сумму более 36,7 млн рублей. В 2016 году злоумышленница от имени республиканской общественной организации по защите прав потребителей «Справедливое ЖКХ» похитила денежные средства у директора в сумме 550 тыс. рублей под предлогом оказания услуг по переводу многоквартирных домов под управление обществ с ограниченной ответственностью.

Женщина вину не признала, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в отношении Бильгильдеевой, возглавляющей отделение партии «Справедливая Россия» с 2015 года, было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. После задержания лидера отделения партии «Справедливая Россия» госпитализировали в связи с гипертоническим кризом. До этого к депутату от компании, у которой она брала займ, был подан иск с требованием признать ее банкротом. Слушания несколько раз откладывались по ходатайству депутата для досудебного урегулирования спора.

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