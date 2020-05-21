Амстердам, , 16:07 — REGNUM Возгорание произошло на территории бывшей атомной электростанции (АЭС) Додевард в Нидерландах. Об этом 21 мая сообщает газета Algemeen Dagblad.

Также уточняется, что пожар начался днем 21 мая и дым от него хорошо просматривался с большого расстояния. Кроме этого, сообщается, что прибывшие на место возгорания сотрудники противопожарных служб взяли ситуацию с пожаром под контроль.

По предварительной версии, пожар мог начаться на крыше бывшей АЭС, где также могли быть газовые баллоны. При этом отмечается, что риска утечки радиации с бывшей атомной станции нет.

Отметим, АЭС Додевард не функционирует с 1997 года, однако ещё не демонтирована, так как ожидается, что уровень излучения от нее к 2045 году снизится до безопасного. При этом она замурована и с нее удалены топливные стержни реакторов.