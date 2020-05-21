Анкара, , 14:59 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех членов Рабочей партии Курдистана. Об этом 21 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, повстанцы пересекли турецкую границу, прибыв в страну с территории Сирии, они выдавали себя за членов одной семьи. Задержание было произведено в Стамбуле.

Корреспонденты подчеркнули, что члены РПК не планировали никаких противоправных действий, их задачей было поднять боевой дух своих соратников.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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