Калуга, 21 мая 2020, 17:06 — REGNUM В Калужской области судебные приставы взыскали с двух жительниц Бабынинского района 200 тысяч рублей задолженности по уголовным штрафам за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом 21 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Судебный пристав за работой
Судебный пристав за работой
Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Женщины в составе преступной группы организовали подпольное казино с игровыми автоматами в здании автомойки. Сотрудники правоохранительных органов установили факт нарушения законодательства и закрыли незаконное заведение. Суд признал владелиц подпольного казино виновными и назначил наказание в виде лишения свободы условно. В качестве дополнительного вида наказания их оштрафовали на 100 тысяч рублей каждую.

«В добровольном порядке женщины штрафы не оплатили, и приставам пришлось вынести в отношении осужденных ряд запретительных мер, а также ходатайствовать в суде о замене уголовного наказания с условного на реальный срок. Только после этого должницы, осознав всю серьёзность своего положения, полностью погасили 200 тысяч рублей задолженности по уголовным штрафам», — сказал Артём Залогин.

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