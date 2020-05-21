Владикавказ, , 14:09 — REGNUM В пятиэтажном доме в городе Владикавказе произошел взрыв газа. Пострадала хозяйка квартиры. Женщину госпитализировали с ожогами второй степени тяжести в Северо-Кавказский многопрофильный центр, сообщили в прокуратуре по региону.

ЧП произошло в ночь на 21 мая в доме №16 в Транспортном переулке. По данным МЧС, в результате утечки газовоздушной смеси произошло возгорание на площади 0,5 кв. м. Пожар удалось потушить до прибытия пожарных подразделений.

«В результате взрыва газа в квартире на пятом этаже 5-этажного многоквартирного дома разрушена межкомнатная перегородка, выбиты стекла. <…> Опасности для дальнейшего проживания жителей в доме нет», — говорится в сообщении прокуратуры по региону.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будет проверено, как соблюдались правила безопасности при пользовании газовыми приборами, насколько эффективно проводилось эксплуатационное обслуживание уполномоченными службами.