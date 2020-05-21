Москва, , 14:03 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменений решение Басманного суда Москвы о продлении ареста фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистского сообщества. Об этом 21 мая сообщает адвокат Максим Пашков у себя в Telegram-канале.

Таким образом, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин останутся в СИЗО, а остальные предполагаемые участники экстремистского сообщества — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в нем»).

По версии следствия, целью созданного обвиняемыми сообщества «Новое величие» был захват власти в России.