Москва, , 14:01 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил до 25 июня срок домашнего ареста директору департамента развития группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро по делу о выводе за границу 4 миллиардов рублей, сообщает 21 мая пресс-служба суда.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в организации преступной схемы, в рамках которой на счета подконтрольной владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову кипрской компании «Панабел Лимитед» были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, против основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и ряда других руководителей ГК «Рольф» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов»).

Как считает следствие, Сергей Петров в 2014 году вступил в сговор с руководителями контролируемых им российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», на совершение действий по незаконному перечислению средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета кипрской компании.