Лесосибирск, Красноярский край, , 13:57 — REGNUM В городе Лесосибирске Красноярского края тонущего в Енисее мальчика спас случайный прохожий. Об этом 21 мая со ссылкой на социальные сети сообщает региональный портал Newslab.ru.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл 20 мая около 18:00 в южной части набережной Енисея и оказался заснят на видео и выложен в сеть, где оживлённо обсуждался местными жителями. На записи можно увидеть, как подростка, которому видимо не больше 10−12 лет, начинает уносить сильным течением, с которым он явно не справляется. Его товарищ не умеет плавать и зовёт на помощь.

«Вроде и не далеко от берега, но там глубоко. Прибежал парень, нырнул и спас его! Ведь всё могло трагично закончиться», — написал автор видео.

По комментариям Лесосибирцев, в этом месте на берегу постоянно играют дети.