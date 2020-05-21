Улан-Удэ, , 13:45 — REGNUM Правоохранители в Бурятии начали проверку по факту падения девушки из окна дома в Улан-Удэ. Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, потерпевшую выкинули с балкона.

В МВД подтвердили журналистам, что 20-летняя девушка поступила в больницу с телесными повреждениями.

«В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего», — передаёт «Байкал-Daily» сообщение ведомства.

Напомним, накануне в Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту падения трёхлетнего ребёнка из окна детского сада. Как сообщало ИА REGNUM, оказавшись один в комнате, мальчик встал на подоконник, опёрся на москитную сетку и упал.

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