Белгород, , 13:36 — REGNUM 27-летнего мужчину задержали в Белгородской области при попытке незаконного проникновения на территорию России с Украины. При себе у него находился стартовый пистолет, переделанный под боевую стрельбу, сообщили ИА REGNUM 21 мая в региональном УФСБ.

Гражданин России пытался пересечь госграницу в обход установленных пунктов пропуска. В момент задержания у него при себе находился пистолет «Stalker MOD 914-UK» модифицированный для стрельбы боевыми патронами. По факту контрабанды оружия было возбуждено уголовное дело.

Валуйский районный суд признал мужчину виновным в преступлении и приговорил его к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.