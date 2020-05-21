Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM В Кашарском районе Ростовской области десятилетний ребёнок выстрелил в младшего брата из пневматического ружья. Следователи восстанавливают картину произошедшего, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 мая.

Инцидент произошёл 17 мая в слободе Кашары. Двое детей в возрасте десяти и пяти лет остались без присмотра взрослых. Старший брат по неосторожности выстрелил в ребёнка из пневматического ружья. Мальчик с проникающим ранением брюшной полости был доставлен в больницу.

По итогам доследственной проверки следователи примут процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что ранее похожее ЧП произошло в селе Ремонтное. Восьмилетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в младшую сестру. Пострадавшая девочка была госпитализирована. Ростовские следователи организовали доследственную проверку.

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