Томск, , 13:12 — REGNUM Следствие проводит проверку по информации о смерти второго человека в томском обсерваторе. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в следственном управлении СКР по Томской области.

По данным ведомства, в СМИ появилась информация о том, что 12 мая 48-летний мужчина, вернувшийся в Томск из Якутии с группой вахтовиков, был помещён в обсерватор. 17 мая мужчине стало плохо. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в областную клиническую больницу, где спустя трое суток скончался.

Следователи приступили к проверке, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая СУ СКР по Томской области объявило о том, что проводит проверку информации о смерти от инфаркта в обсерваторе 43-летнего вернувшегося из Якутии вахтовика.

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