Самара, , 13:10 — REGNUM Партию контрафактной одежды и обуви на сумму порядка 200 млн рублей задержали в Самарской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники таможенной службы региона около поселка Большая Черниговка проверяли груз, который находился в двух грузовых автомобилях, направляющихся в Россию из Киргизии. В этих автотранспортных средствах они обнаружили порядка 10,7 тысяч пар кроссовок и 22,4 тысяч спортивных брюк с товарными знаками Adidas.

Сообщается, что представители правообладателя уже подтвердили, что товар имеет признаки контрафактной продукции. Сумма ущерба составляет порядка 204 миллиона рублей.

По данному факту были собраны документы, которые будут отправлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ.

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