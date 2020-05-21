Иркутск, , 12:47 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса продолжает шириться в Приангарье. По данным оперативного штаба региона на утро 21 мая, только за последние сутки выявлено 83 новых человека, ещё один пациент с COVID-19 скончался.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Приангарье составляет уже восемь человек. Общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет 863. Почти 670 носителей вируса находятся сейчас в инфекционных отделениях стационаров, 177 — выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 мая в Иркутской области положительные тесты на SARS-CoV-2 подтвердилась в 780 случаях. В регионе начал действовать масочный режим.

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