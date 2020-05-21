Глазов, Удмуртия, , 12:33 — REGNUM В Удмуртии задержаны двое ранее судимых мужчин по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По данным ведомства, мужчины 1986 и 1978 годов рождения на почве личных неприязненных отношений неоднократно избивали жителя Глазова. Однажды они приехали к нему на работу, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об инциденте в полицию сообщили очевидцы похищения.

В течение нескольких часов похищенный был обнаружен на территории промзоны в Глазовском районе. Предполагаемые похитители помещены в СИЗО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.126 УК РФ («Похищение человека»).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая вблизи Петербурга на федеральной трассе М-11 «Нева» в дорожно-транспортном происшествии погибли сотрудник петербургской полиции и мужчина, задержанный по подозрению в похищении человека. Еще два сотрудника полиции госпитализированы. Предполагаемого преступника везли из Новгородской области, где он пытался скрыться с похищенным бизнесменом