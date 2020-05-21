Самара, , 12:23 — REGNUM Самарские таможенники задержали партию спортивной одежда и обуви в объеме около 33 тыс. единиц под товарной маркой одного из мировых брендов. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.

Два грузовых автомобиля из Киргизии с поддельными кроссовками и спортивными брюками были задержаны в районе поселка Большая Черниговка. В грузовых отсеках было обнаружено 10,7 тыс. пар обуви и 22,4 тыс. пар брюк.

По данным правообладателя, на продукции отсутствуют оригинальные защитные ярлыки и подвесные этикетки, оформление упаковки не соответствует стандартам оформления оригинальной продукции. Сумма ущерба оценивается в 204 млн рублей.

В настоящее время материалы переданы в органы МВД России для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в районе этого же населенного пункта была задержана партия из 1,8 тыс. контрафактных мобильных телефонов, маркированных товарными знаками Apple, Samsung, Huawei. Правообладатели оценили сумму ущерба примерно в 100 млн рублей.

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